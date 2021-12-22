«Спартак» запретил Витории комментировать свою отставку

«Спартак» добавил «пункт о молчании» к соглашению о расторжении контракта с Руем Виторией. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, близкий к тренеру.

«При расторжении контракта клуб настоял на том, что тренер не сможет публично комментировать свой уход из клуба. Запрет длится несколько месяцев. В ответ на это юристы тренера внесли «зеркальное» требование для «Спартака», – добавил собеседник «Чемпионата».

Напомним, в первой половине нынешнего сезона «Спартак» успел сыграть в квалификации Лиги чемпионов, на групповом этапе Лиги Европы и, разумеется, в Российской Премьер-Лиге. Под руководством Витории красно-белые провели 26 официальных матчей во всех турнирах: 11 поражений, 9 побед, 6 ничьих. Его контрактное соглашение со «Спартаком» было рассчитано до 2023 года.