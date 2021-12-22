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1 час назад

Тухель высказался о вакцинации от коронавируса

Главный тренер лондонский "Челси" Томас Тухель поделился мнением о футболистах, которые все еще не вакцинировались от коронавируса.

Тухель высказался о вакцинации от коронавируса
Фото: InstagramInstagram

"Я не хочу тыкать пальцем и участвовать в охоте на непривитых людей. Это выбор, который нужно сделать. У меня может быть мнение, но у игрока тоже может быть мнение.

Мы не можем заставлять людей вакцинироваться, и я не изменю свое мнение об этом.

Я привит. Я принял решение за себя, вот и все. Я не тот, кто должен это комментировать, я не эксперт", – сказал немецкий специалист.

Футбол,Томас Тухель,
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