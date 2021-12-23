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1 час назад

Дзюба назвал болельщиков "неблагодарным народом"

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба на Youtube-канале "Больше спорта" рассказал о своем отношении к болельщикам.

Дзюба назвал болельщиков «неблагодарным народом»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Если мы говорим про болельщиков, то это неблагодарный народ в принципе. Все, что не прощалось Черчесову, прощается другим тренерам. Это не хорошо и не плохо, это данность. Поэтому нет критерия — нравиться болельщикам. Есть критерий — результат", — сказал Дзюба.

Под руководством Станислава Черчесова Дзюба был основным нападающим сборной России и принял участие в домашнем чемпионате мира, где национальная команда завершила свое выступление на стадии четвертьфинала. На том турнире в активе 33-летнего нападающего было три забитых мяча.

С приходом Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России Дзюба потерял место в основном составе. Форвард "Зенита" попал в расширенный состав команды на сентябрьские матчи отборочного этапа чемпионата мира — 2022, но отказался приехать в расположение сборной, сославшись на плохую форму.

В дальнейшем Карпин 33-летнего футболиста не вызывал. В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги Дзюба провел 17 матчей, в которых забил десять мячей и отдал четыре результативные передачи. Ранее Дзюба высказался о том, что его считают футбольным ветераном.

Футбол,Артем Дзюба,Валерий Карпин,Станислав Черчесов,СБОРНАЯ РОССИИ,Зенит,
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