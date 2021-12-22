"Лацио" обыграл "Венецию" в Серии А

Состоялись два матча 19-го тура чемпионата Италии. "Лацио" на выезде обыграл "Венецию" со счетом 3:1. Победу римлянам принесли голы Педро, Франческо Ачерби и Луиса Альберто. У хозяев отличился Франческо Форте. В другом матче "Болонья" в гостях разгромила "Сассуоло" со счетом 3:0 благодаря голам Риккардо Орсолини, Аарона Хики и Федерико Сантандера.