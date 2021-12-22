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44 минуты назад

Дзюба рассказал о своей реакции на критику

Российский нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о своей реакции на критику. Он дал интервью YouTube-каналу «Больше спорта».

Дзюба рассказал о своей реакции на критику
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я уже стал как бронепоезд. Мне все равно уже. Но внутри, каким бы ты сильным ни был, ты все равно человек», — признался 33-летний форвард. Он подчеркнул, что помимо хейта он чувствует много поддержки. «Да, у меня есть противники. Но это часть игры, которую надо принять», — добавил Дзюба.

На счету Дзюбы десять голов в 17 матча Российской премьер-лиги (РПЛ). В Лиге чемпионов форвард забитыми мячами не отметился.

В сентябре Дзюба отказался от вызова в сборную на октябрьские матчи квалификации к чемпионату мира-2022. Форвард мотивировал это тем, что находится в неоптимальной для этого форме. С тех пор он не привлекался к играм за национальную команду.

Дзюба известен по выступлениям за «Спартак», «Ростов» и «Зенит». В составе сине-бело-голубых он трижды становился чемпионом России.

Футбол,Артем Дзюба,Зенит,Спартак,
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