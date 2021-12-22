Дзюба рассказал о своей реакции на критику

«Я уже стал как бронепоезд. Мне все равно уже. Но внутри, каким бы ты сильным ни был, ты все равно человек», — признался 33-летний форвард. Он подчеркнул, что помимо хейта он чувствует много поддержки. «Да, у меня есть противники. Но это часть игры, которую надо принять», — добавил Дзюба.