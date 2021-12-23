«Локомотив» заинтересовался вторым бомбардиром чемпионата Австрии

Нападающий австрийского клуба «Штурм Грац» Келвин Йебоа входит в сферу интересов московского «Локомотива». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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21-летний уроженец Ганы входит в шорт-лист кандидатов для усиления позиции форварда в московском клубе. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 4 млн.

В нынешнем сезоне Йебоа провёл за «Штурм» 28 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 8 результативных передач. Он второй бомбардир чемпионата Австрии.