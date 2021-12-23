Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
-2° в 
USD 73.36EUR 83.12
Войти в почту
1 час назад

«Локомотив» интересуется вторым бомбардиром чемпионата Австрии

Нападающий австрийского клуба «Штурм Грац» Келвин Йебоа входит в сферу интересов московского «Локомотива». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Локомотив» заинтересовался вторым бомбардиром чемпионата Австрии
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

21-летний уроженец Ганы входит в шорт-лист кандидатов для усиления позиции форварда в московском клубе. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 4 млн.

В нынешнем сезоне Йебоа провёл за «Штурм» 28 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 8 результативных передач. Он второй бомбардир чемпионата Австрии.

Напомним, «Локомотив» завершил первую часть Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 на шестом месте в турнирной таблице. Железнодорожники набрали 28 очков в 18 матчах. Кроме того, «Локомотив» представлял Россию в Лиге Европы, однако вылетел из турнира, заняв последнее место в группе.

Футбол,Локомотив,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители