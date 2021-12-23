Фанаты "Зенита" отказались от Fan ID

«Движение фанатов «Зенита» в лице абсолютно всего фанатского актива приняло решение отказаться от оформления Fan ID. Мы против этой необоснованной меры», — говорится в сообщении фанатов в Telegram.

Fan ID — электронный документ, необходимый для идентификации зрителя или участника соревнования в целях обеспечения безопасности. Оформить его можно будет через портал госуслуг. В паспорте болельщика будет отражена история действий его обладателя на спортивных мероприятиях. Документ вступит в силу 1 июня 2022 года.

Fan ID применялся в России на матчах Кубка Конфедераций 2017 года, а также на чемпионате мира по футболу, который прошел в 2018 году. Документ должен был получить каждый болельщик, чтобы попасть на матчи турниров. Также фанаты могли бесплатно пользоваться транспортом между городами, где проходили матчи мундиаля.