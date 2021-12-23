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2 часа назад

Активные фанаты "Зенита" отказались от оформления FAN ID

Объединение активных фанатов петербургского «Зенита» «Ландскрона» в полном составе отказалось от оформления FAN ID.

Фанаты "Зенита" отказались от Fan ID
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Движение фанатов «Зенита» в лице абсолютно всего фанатского актива приняло решение отказаться от оформления Fan ID. Мы против этой необоснованной меры», — говорится в сообщении фанатов в Telegram.

Fan ID — электронный документ, необходимый для идентификации зрителя или участника соревнования в целях обеспечения безопасности. Оформить его можно будет через портал госуслуг. В паспорте болельщика будет отражена история действий его обладателя на спортивных мероприятиях. Документ вступит в силу 1 июня 2022 года.

Госдума приняла закон о введении Fan ID для болельщиков

Fan ID применялся в России на матчах Кубка Конфедераций 2017 года, а также на чемпионате мира по футболу, который прошел в 2018 году. Документ должен был получить каждый болельщик, чтобы попасть на матчи турниров. Также фанаты могли бесплатно пользоваться транспортом между городами, где проходили матчи мундиаля.

Ранее депутат Государственной думы России Светлана Журова прокомментировала принятие закона о Fan ID.

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