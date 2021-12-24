Буффон: приход Роналду лишил "Ювентус" единства

Экс-голкипер туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон заявил, что приход в команду португальского форварда Криштиану Роналду лишил ее единства и сплоченности.
«У «Ювентуса» был шанс выиграть Лигу чемпионов в первый год после его прихода, когда я был в «ПСЖ». Я не мог понять, что произошло. Когда я вернулся, работал с ним в течение двух лет, у нас все хорошо получалось, но «Ювентус» потерял ДНК команды.
В 2017 году мы вышли в финал Лиги чемпионов, потому что у нас была команда, полная опыта, мы были единым целым. Была высокая конкуренция за попадание в состав. Но мы потеряли это с Роналду», — приводит слова вратаря Calciomercato.
Роналду выступал за «Ювентус» с 2018 года. За это время португалец провел 98 матчей в Серии А, в которых забил 81 мяч и сделал 20 голевых передач.
27 августа «Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Роналду, который выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.
Ранее форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски сравнил Лионеля Месси и Криштиану Роналду.