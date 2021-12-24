Буффон: приход Роналду лишил "Ювентус" единства

«У «Ювентуса» был шанс выиграть Лигу чемпионов в первый год после его прихода, когда я был в «ПСЖ». Я не мог понять, что произошло. Когда я вернулся, работал с ним в течение двух лет, у нас все хорошо получалось, но «Ювентус» потерял ДНК команды.