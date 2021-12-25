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38 минут назад

Назван игрок года в сборной России по футболу

Голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов признан болельщиками лучшим игроком сборной России в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды. 22-летний вратарь провел за сборную России два матча на чемпионате Европы - 2020 и четыре встречи отборочного этапа чемпионата мира 2022 года, пропустив шесть мячей.

Фанаты назвали футболиста года в сборной России
Фото: ReutersReuters

Напомним, что команда под руководством Валерия Карпина завершила выступление в отборочном турнире к ЧМ-2022 на втором месте. Это не позволило россиянам отобраться на турнир напрямую. Теперь национальной команде предстоит провести стыковой матч против Польши. Игра состоится 24 марта 2022 года в "Лужниках". Победитель этой пары также в "Лужниках" сыграет с сильнейшим в противостоянии сборных Швеции и Чехии.

Положительный результат станет билетом в финальную стадию ЧМ-2022, который пройдет в Катаре. ЧМ-2022 состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Ранее стало известно место России в обновленном рейтинге ФИФА.

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