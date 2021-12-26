Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+11° в 
USD 73.19EUR 82.93
Войти в почту
51 минуту назад

Семак выступил против сохранения Дзюбы в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не хочет сохранения в составе нападающего Артема Дзюбы. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Семак выступил против сохранения Дзюбы в «Зените»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Один из источников издания отмечает, что Семак не хочет продления контракта с форвардом, срок действия которого истекает уже летом 2022 года. Другой источник, знакомый с ситуацией, добавил, что пункт об автоматическом продлении контракта в договоре Дзюбы не сработает, так как основное условие не выполнено: форвард не провел на поле более 70 процентов времени.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) 33-летний нападающий забил десять голов в 18 матчах чемпионата. В Лиге чемпионов Дзюба не отметился результативными действиями.

Дзюба защищает цвета «Зенита» с 2015 года. В составе сине-бело-голубых он трижды выиграл чемпионат России и завоевал два Кубка России.

Футбол,Сергей Семак,Зенит,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители