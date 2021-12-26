Семак выступил против сохранения Дзюбы в «Зените»

Один из источников издания отмечает, что Семак не хочет продления контракта с форвардом, срок действия которого истекает уже летом 2022 года. Другой источник, знакомый с ситуацией, добавил, что пункт об автоматическом продлении контракта в договоре Дзюбы не сработает, так как основное условие не выполнено: форвард не провел на поле более 70 процентов времени.