Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+13° в 
USD 73.19EUR 82.93
Войти в почту
1 час назад

В «Зените» отреагировали на слухи об уходе Дзюбы из команды

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию о том, что контракт нападающего Артема Дзюбы не будет продлен. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

В «Зените» отреагировали на слухи об уходе Дзюбы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Медведев заявил, что вопрос будет решаться после того, как будет определено, сможет ли Дзюба провести 70 процентов игрового времени в этом сезоне. При этом Metaratings.ru отмечает, что гендиректор сине-бело-голубых хочет, чтобы 33-летний форвард не уходил из команды.

Ранее 26 декабря «Чемпионат.com» сообщил, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак не хочет сохранения в составе Дзюбы. Отмечалось, что «Рубин» провел переговоры с сине-бело-голубыми о переходе игрока в казанский клуб.

Дзюба защищает цвета «Зенита» с 2015 года. В составе сине-бело-голубых он трижды выиграл чемпионат России и завоевал два Кубка России. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги нападающий забил десять голов в 18 матчах.

Футбол,Сергей Семак,Александр Медведев,Зенит,Чемпионат.com,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители