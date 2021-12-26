В «Зените» отреагировали на слухи об уходе Дзюбы

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию о том, что контракт нападающего Артема Дзюбы не будет продлен. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

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Медведев заявил, что вопрос будет решаться после того, как будет определено, сможет ли Дзюба провести 70 процентов игрового времени в этом сезоне. При этом Metaratings.ru отмечает, что гендиректор сине-бело-голубых хочет, чтобы 33-летний форвард не уходил из команды.

Ранее 26 декабря «Чемпионат.com» сообщил, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак не хочет сохранения в составе Дзюбы. Отмечалось, что «Рубин» провел переговоры с сине-бело-голубыми о переходе игрока в казанский клуб.