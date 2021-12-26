Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+13° в 
USD 73.19EUR 82.93
Войти в почту
1 час назад

Влахович мечтает о переходе в "Реал"

Сербский форвард Душан Влахович с высокой долей вероятности не покинет "Фиорентину" в январское трансферное окно.

Влахович мечтает о переходе в "Реал"
Фото: InstagramInstagram

Как сообщает Sky Sport Italia, нападающий планирует стать лучшим бомбардиром Серии А в нынешнем сезоне и выйти с "фиалками" в еврокубки.

По информации источника, "Фиорентина" запросит не менее 70 миллионов евро за серба. Сам Влахович мечтает о трансфере в мадридский "Реал", однако королевский клуб не заинтересован в нем.

В игроке заинтересованы "Челси", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед". Влахович намерен перейти в тот клуб, который будет бороться за победу в Лиге чемпионов.

В 22 матчах нынешнего сезона серб забил 18 голов и отдал 2 ассиста.

Футбол,Душан Влахович,Манчестер Юнайтед,Реал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители