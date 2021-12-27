Скандал в Польше: соперник России останется без тренера?

Паулу Соуза намерен уйти, несмотря на действующий контракт.

Фото: ANDY RAIN — POOL/GETTY IMAGES ANDY RAIN — POOL/GETTY IMAGES

Сборная Польши может лишиться главного тренера перед стыковыми матчами отборочного цикла ЧМ-2022 с Россией. Возглавляющий поляков португалец Паулу Соуза хочет уйти из национальной команды, и вернуться в клубный футбол. Известный журналист и инсайдер Николо Скира написал даже, что этот вопрос решён и в ближайшее время 51-летний специалист подпишет контракт с бразильским «Фламенго» по схеме «2+1».

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Однако не всё так просто. Президент польского футбольного союза Цезарий Кулеша сообщил – организация отказывается разрывать договор с португальским тренером.

«Сегодня Паулу Соуза сказал мне, что хочет расторгнуть контракт с польским футбольным союзом по соглашению сторон из-за предложения другого клуба. Это крайне безответственное поведение, не соответствующее прежним заявлениям тренера. Поэтому я категорически отказался», – заявил Кулеша, комментируя новость в «Твиттере».

Информация о возможном уходе Паулу Соузы из сборной Польши появляется уже не в первый раз. Писали об интересе к этому специалисту и со стороны «Фламенго», и со стороны другого бразильского клуба – «Интернасьонала». Паулу Соуза проводил встречи с потенциальными работодателями, несмотря на действующий контракт с поляками. В Бразилии сейчас, кажется, бум на португальских тренеров. Тот же «Фламенго» хочет повторить успех 2019 года, когда команда под руководством Жорже Жезуша выиграла чемпионат и Кубок Либертадорес. В завершившемся сезоне-2021 «Фла» проиграл борьбу за титул «Атлетико Минейро», а в финале Кубка Либертадорес уступил «Палмейрасу», который также возглавляет португалец – Абел Феррейра.

Кстати, ещё месяц назад появилась информация о том, что Паулу Соузу в сборной Польши может сменить наш Станислав Черчесов. Но потом «Фламенго» вроде как переключился на Жезуша, которого безуспешно пытался вернуть из «Бенфики» (в его контракте прописаны отступные в размере € 6 млн), поэтому в польской федерации футбола вряд ли задумывались о конкретных переговорах с потенциальными сменщиками португальца. Вот и Черчесов, комментируя своё назначение в «Ференцварош», дал понять, что хотел отправиться на ЧМ-2022 с какой-нибудь сборной, однако предложений не получил.

«До этого у меня в голове была чёткая цель: поехать на чемпионат мира в Катаре. К сожалению, с Россией мне не удалось достичь этой цели. И на данный момент у меня нет возможности сделать это с другой сборной. Вот поэтому нужно открываться новым возможностям», — признался Черчесов, приняв предложение из Венгрии.

Наверное, и к лучшему, что Черчесов не сыграет с Польшей против российской сборной. Он-то знает нашу команду как никто! Уход же Паулу Соузы вряд ли можно будет назвать хорошей новостью для России. Португальца критиковали – и по делу. С января этого года, когда экс-полузащитник «Ювентуса» и дортмундской «Боруссии» возглавил национальную команду, качество игры поляков не улучшалось.

В 15 матчах под руководством Паулу Соузы сборная Польши набирала в среднем 1,53 очка. Результат хуже, чем у трёх предшественников португальца – Ежи Бженчека (1,71 очка за 24 матча), Адама Навалки (1,88 очка за 50 матчей) и Вальдемара Форналика (1,56 очка за 18 матчей). Паулу Соуза хотел поставить полякам более смелый и сложный футбол с высоким прессингом и контролем мяча, но получалось не очень. Сборная провалила Евро-2020, набрав лишь очко в группе со Словакией, Швецией и Испанией, и не показывала какого-то потрясающего футбола в отборочном цикле ЧМ-2022. Хотя, например, в домашнем матче с Англией (1:1) выглядела прилично и спаслась в компенсированное время.

Впрочем, оценка смены тренера в сборной Польши, если она всё-таки произойдёт, зависит от того, кто придёт вместо Паулу Соузы и как быстро новый главный найдёт общий язык с командой. Португалец хорошо ладит с лидером поляков Робертом Левандовским и поэтому мог бы чувствовать себя относительно спокойно, несмотря на посредственные результаты.

Напомним, в первом полуфинале стыков Россия сыграет с Польшей на своём поле 25 марта. Победитель этой пары выходит на победителя пары Швеция – Чехия. Финал состоится 29 марта.