Червиченко: Миранчук мог бы перейти в «Спартак»

«У нас есть клуб с нестабильной трансферной политикой — «Спартак». Может быть, туда. Они могут платить невменяемую зарплату, для них не так важны качество и позиция игрока, лишь бы имя какое-то популярное было», — цитирует Червиченко Betonmobile.