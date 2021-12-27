Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+4° в 
USD 73.23EUR 82.94
Войти в почту
41 минуту назад

Аршавин о сборной Польши: «Ничего особенного в ней нет. В «Лужниках» вполне можем пройти их»

– Валерий Карпин после поражения от Хорватии публично допустил, что может уйти из сборной. Ты понял такую рефлексию? Особенно с учетом того, как все реагировали на Черчесова.

Аршавин о сборной Польши: «Ничего особенного в ней нет»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

– Мне кажется, это нормально. Человек что-то сказал, а потом попытался объяснить еще раз. Не вижу в этом ничего страшного. Не согласен, что сегодня можно сравнивать Черчесова и Карпина как по работе с командой, так и по работе с прессой. Они абсолютно разные. У каждого свой стиль работы и общения.

– Веришь, что мы пройдем Польшу?

– Ничего особенного в ней нет. Польша и Польша – играя в «Лужниках», мы вполне можем их проходить. А второй матч выиграть за счет эмоций и желания поехать на чемпионат мира. Шансы у нас есть, главное – ими правильно распорядиться.

– Невыход на чемпионат мира станет катастрофой для российского футбола или отражением его текущего уровня?

– Будет, мягко говоря, неприятно.

– Карпин говорил, что этой сборной не хватает лидеров. Они есть?

– Джикия, Баринов.

– Согласен, что это слабейшее поколение в истории?

– Всегда так говорили. Когда мы играли, тоже повторяли, что это слабейшее поколение. До нас – то же самое. Сейчас – снова. Может, нынешней команде не хватает конкуренции, например, в нападении. Ну, еще пара позиций проседает. Сложно ответить на этот вопрос однозначно.

– После Евро-2020 в интервью игроков сборной чувствовалась обида на критику и негатив со стороны болельщиков. Реакция общественности была заслуженной?

– Общество имеет право на такую реакцию. Или футболистов нужно пожалеть? Они же делают свою работу – тренируются и на матчи выходят. Критика – это нормально, особенно когда она обоснована, – сказал Аршавин.

Футбол,Валерий Карпин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители