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56 минут назад

Владелец "Крузейро" Роналдо выплатит ФИФА долг клуба в размере €7,7 млн

Двукратный чемпион мира и владелец бразильского "Крузейро" Роналдо выплатит Международной федерации футбола (ФИФА) долг клуба в размере €7,7 млн. Об этом испанской газете Mundo Deportivo заявил президент "Крузейро" Сержио Родригес.

Роналдо погасит долг «Крузейро» перед ФИФА
Фото: ReutersReuters

18 декабря Родригес в ходе прямой трансляции в Instagram сообщил, что Роналдо приобрел 90% акций клуба, который переживает тяжелые времена. "Крузейро" третий год подряд не может вернуться в высшую лигу, накопленный объем задолженности составляет порядка 660 млн реалов (более $115 млн). Роналдо также принадлежит испанский клуб "Вальядолид".

"Роналдо выплатит долг "Крузейро" перед ФИФА, - сказал Родригес. - Долг должен быть выплачен, иначе не будет возможности играть. Мы с Роналдо хотим гарантировать хорошие результаты без задержек с зарплатами и санкций со стороны федерации".

Роналдо - двукратный чемпион мира (1994, 2002) в составе сборной Бразилии. "Крузейро" стал первым профессиональным клубом в карьере Роналдо, он выступал за команду в 1993-1994 годах, после чего перешел в нидерландский ПСВ. Выступал за испанскую "Барселону" (1996-1997), итальянский "Интер" (1997-2002), испанский "Реал" (2002-2007), итальянский "Милан" (2007-2008) и бразильский "Коринтианс" (2009-2011). Дважды стал обладателем "Золотого мяча" (1997, 2002) - приза лучшему футболисту года.

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