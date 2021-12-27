Роналдо погасит долг «Крузейро» перед ФИФА

Двукратный чемпион мира и владелец бразильского "Крузейро" Роналдо выплатит Международной федерации футбола (ФИФА) долг клуба в размере €7,7 млн. Об этом испанской газете Mundo Deportivo заявил президент "Крузейро" Сержио Родригес.

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18 декабря Родригес в ходе прямой трансляции в Instagram сообщил, что Роналдо приобрел 90% акций клуба, который переживает тяжелые времена. "Крузейро" третий год подряд не может вернуться в высшую лигу, накопленный объем задолженности составляет порядка 660 млн реалов (более $115 млн). Роналдо также принадлежит испанский клуб "Вальядолид".

"Роналдо выплатит долг "Крузейро" перед ФИФА, - сказал Родригес. - Долг должен быть выплачен, иначе не будет возможности играть. Мы с Роналдо хотим гарантировать хорошие результаты без задержек с зарплатами и санкций со стороны федерации".