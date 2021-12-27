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32 минуты назад

Клуб МЛС предлагает Суаресу двухлетний контракт

У звездного нападающего Луиса Суареса есть вариант продолжения карьеры за океаном. Журналист Экрем Конур посредством своего твиттер-аккаунта сообщил, что в подписании уругвайского бомбардира заинтересован «Интер Майами».

Клуб МЛС предложил Суаресу двухлетний контракт
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Согласно данным инсайдера, клуб из Флориды готов подписать двухлетнее соглашение с 34-летним футболистом. Конкурентом «Интера» в споре за Суареса считается бразильский «Коринтианс».

Действующий контракт Луиса с «матрасниками» истекает по окончании сезона-2021/2022. Ранее руководство «Атлетико» заявило о готовности расстаться с форвардом.

Футбол,Луис Суарес,
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