Клуб МЛС предложил Суаресу двухлетний контракт

У звездного нападающего Луиса Суареса есть вариант продолжения карьеры за океаном. Журналист Экрем Конур посредством своего твиттер-аккаунта сообщил, что в подписании уругвайского бомбардира заинтересован «Интер Майами».

Согласно данным инсайдера, клуб из Флориды готов подписать двухлетнее соглашение с 34-летним футболистом. Конкурентом «Интера» в споре за Суареса считается бразильский «Коринтианс».