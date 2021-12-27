«Он немножечко токсичен»: что говорят о вероятном уходе Дзюбы из «Зенита»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился мыслями о возможных вариантах продолжения карьеры для нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

«Думаю, здесь будут искать компромиссное решение. У Артема сложилась очень хорошая карьера в «Зените», но, разумеется, ему таких денег, как сейчас, больше никто платить не собирается. Тут играет свою роль и возраст, и меняющаяся система игры.



У меня есть ощущение, что Семак чуть-чуть меняет концепцию футбола «Зенита», и в нее не всегда вписывается Дзюба. Конечно, он меняет игру и приносит пользу, выходя со скамейки, но готов ли будет Артем и дальше мириться с ролью запасного? Хотя мы знаем, что вся карьера Дзюбы строится через вызовы и преодоления.



Сейчас будет важно понять желание клуба – продлевать с Дзюбой контракт или нет. Артем – футболист высокого класса, но мы все прекрасно понимаем, что он немножечко токсичен – и для некоторых болельщиков, и для некоторых тренеров. Многие специалисты кулуарно отзываются о нем не всегда по-доброму.



Так что касательно продления контракта с «Зенитом» – 50 на 50%. И надо смотреть, готов ли будет Артем уже не диктовать условия, а соглашаться на то, что предлагает клуб.



Если рассматривать варианты за границей – это может быть, наверное, только Турция. Хотя такое будущее вряд ли сможет Артема привлечь.



Внутри России не так много клубов, которые могут сделать предложения Дзюбе: это, условно, «Химки», «Урал» Григория Иванова, «Нижний» Кержакова. Но у них, будем откровенны, просто нет денег на Дзюбу.



Но есть хороший проект в «Рубине» – полагаю, Слуцкий бы с удовольствием поработал с Артемом. Средства на недолгосрочный контракт – года на два – в Казани вполне себе найдутся», – сказал Генич.

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Артём Дзюба, несмотря на возраст, – один из самых ярких и обсуждаемых футболистов России. Здесь и конфликт с Карпиным, и неприезд в сборную. И то, что Артём выпал из основного состава «Зенита», но остаётся вторым в списке лучших бомбардиров сезона РПЛ. И, наконец, его интервью, мимо которых болельщики мимо просто не проходят.

Перед самым Новым годом Дзюба снова в центре внимания. Вчера коллеги из РБК сообщили о переговорах «Зенита» и «Рубина» о возможном трансфере Артёма. Да, информацию в Санкт-Петербурге опровергли. Но будущее Дзюбы в «Зените» туманно. Контракт форварда с клубом заканчивается этим летом. И, как стало известно «Чемпионату» (сразу из двух источников), «Зенит» пока что не намерен его продлевать. Против выступает лично Сергей Семак.

Почему Семак против продления контракта с Дзюбой?

Конфликта в прямом эфире мы с вами не увидим (по крайней мере, пока). О недопонимании между тренером и нападающим за последние несколько лет писали много раз. Но на работе команды это не особо сказывалось – достаточно посмотреть статистику Артёма, чтобы в этом убедиться. Сейчас тоже никто не ссорился. Речь, скорее, идёт о разладе в значении разногласия, а не прямого конфликта. Просто Семак, не желая продлевать контракт с Дзюбой, мыслит стратегически:

возраст – первая причина. Дзюбе 33. Рассчитывать на него вдолгую никто уже не может. Поэтому и рассматривают варианты. Но 33 года не приговор для игрока, поэтому и для Семака не главная причина отпустить нападающего.

Артём выпал из основного состава – вторая причина. Семак хочет строить игру без него и делать ставку на других нападающих. Ему давно нравится тот же Иван Сергеев из «Крыльев», а сейчас для команды гораздо важнее Сердар Азмун.

Токсичность – третья и главная причина для Семака не продлевать контракт с Артёмом. Чем дольше Дзюба сидит на лавке, тем больше в нём копится злобы и разрушающей силы. Характер Артёма не позволяет ему быть всего лишь запасным. Тем более когда до этого он выводил команду на поле с капитанской повязкой. Семак это понимает, поэтому не хочет в следующем сезоне иметь на скамейке «бомбу», готовую взорваться в любой момент.

Что в итоге будет с Дзюбой в «Зените»?

В нынешнем контракте Дзюбы есть опция автоматического продления договора на ещё один сезон. Она активируется, если в этом сезоне форвард проведёт на поле более 70% времени. На данный момент это условие не выполнено. Семак прекрасно знает об этой опции. Так что даже если Артём доработает контракт с клубом до конца, на поле мы будем видеть его реже.

Финального решения ещё нет. Но вряд ли руководство клуба пойдёт против главного тренера, которому полностью доверяет. Дзюба действительно стареет, у него сложный характер и легендой или «неприкасаемым» для фанатов, как Кержаков или Аршавин, Артём никогда не был и не будет. К тому же «Зениту» предстоит аккуратная смена поколений, лидеры в команде уже поменялись. Вряд ли Дзюба сможет отменить или даже отложить этот процесс.

Форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба может зарабатывать в казанском «Рубине» €1 млн без учета бонусов, передает Metaratings.ru.

Контракт Дзюбы с сине-бело-голубыми истекает летом 2022 года, но в соглашении есть пункт об автоматическом продлении в зависимости от времени, которое форвард проведет на поле.

33-летний форвард в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) забил десять мячей и является вторым бомбардиром турнира. Больше забил только нападающий «Уфы» Гамид Агаларов – 13 мячей.

Дзюба попал в расширенный состав сборной России на сентябрьские матчи отборочного этапа чемпионата мира — 2022, но отказался приехать в расположение национальной команды, сославшись на плохую форму. В дальнейшем тренер 33-летнего игрока не вызывал.

Сборная России завершила выступления в отборочном турнире к ЧМ-2022 на втором месте. Теперь подопечным Валерия Карпина предстоит провести стыковой матч против Польши. Игра состоится 24 марта 2022 года.

Бывший форвард сборной России, «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин отреагировал на информацию о возможном переходе Артёма Дзюбы из «Зенита» в «Рубин».

«Когда Дзюба на скамейке, он негативно влияет на коллектив? Мне трудно судить, я не играл с Артёмом и не знаю, как он будет себя вести, оказавшись среди запасных игроков. В любом случае думаю, что Артём уже находится в том возрасте, когда понимание, что ты должен приносить пользу команде в любом качестве и в любой роли, должно появляться.



Сможет ли «Зенит» безболезненно пережить уход Дзюбы, Азмуна и Ракицкого? Пока не стоит так ставить вопрос. Ещё непонятно, покинут ли ребята «Зенит» или нет. Окончательное решение, насколько я понимаю, ещё не принято. А станет ли эта потеря безболезненной, зависит от того, кого клуб возьмёт на замену. И как новички впишутся в игру», — приводит слова Аршавина «СЭ».

Футбольный агент Алексей Сафонов оценил вероятность перехода форварда «Зенита» Артема Дзюбы в «Рубин».

– У Дзюбы неплохие отношения со Слуцким, для нашего чемпионата это очень хороший нападающий. Так что все вполне реально.

В последнее время Дзюба получает все меньше игрового времени. Да и отношения в Питере у него не очень сложились. В «Спартаке» стал изгоем и в «Зените» своим не стал.

– Была информация, что Семак вовсе не против его ухода…

– А почему он должен быть против? У них явно натянутые отношения. Все же видели, как Дзюба вышел на замену и тут же забил переломный гол. А потом показывал Семаку, что я должен быть здесь, на поле. Вся страна это видела. Зачем Семаку это нужно?

Тем более ему говорят: уберешь Дзюбу – возьмем тебе какого-нибудь бразильца. Вон Клаудиньо здорово играет, приятно смотреть.

– Как может отнестись к этой истории руководство клуба?

– Как оно может отнестись, если хороший игрок с зарплатой 3,5 млн евро сидит на лавке? Давайте я трех своих родственников посажу с хорошей зарплатой на лавку «Зенита». Понимаю, что «Газпром» – мечты сбываются. Но не настолько же.

– Что «Рубину» делать с его зарплатой?

– Если Дзюба хочет играть – пойдет на понижение. Он же не молодеет, — сказал Сафонов.

Бывший тренер сборной России по футболу Анатолий Бышовец отреагировал на новость о возможном переходе форварда петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы в «Рубин».

«Из принципа я не комментирую Дзюбу. Все вбросы о нём по типу перехода в «Рубин» — это пиар-ход, рассчитанный на определённый круг лиц, к которому я не отношусь. Спроса на него как на футболиста я не вижу. То он хочет играть в сборной России, то не хочет. То хочет мириться с Валерием Карпиным, то нет. Это несерьёзно», — цитирует Бышовца Sport24.

Контракт 33-летнего форварда истекает летом 2022 года. В нынешнем сезоне Дзюба забил 10 мячей в 17 матчах чемпионата России.

Бывший игрок сборной России по футболу Александр Мостовой оценил возможный уход нападающего Артема Дзюбы из «Зенита». Его слова приводит РИА Новости.

«Почему "Зенит" не хочет его оставить — вопрос для меня. Возможно, настало такое время», — заявил легендарный футболист. Он отметил, что Дзюба в «Зените» все равно является важной фигурой.

Мостовой подчеркнул, что форвард подошел бы «Рубину», но все будет зависеть от желания футболиста. При этом он отметил, что результат команды в сезоне ужасный.

«"Рубин" первую часть сезона вообще провалил. Поют, танцуют, пляшут, а результат на футбольном поле плачевный», — заявил Мостовой.

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев поделился мнением о возможном уходе нападающего Артёма Дзюбы из санкт-петербургского клуба.

«Только Артём может решить, стоит ли ему сейчас оставаться в «Зените» или нет. Конечно, если он будет в таком же состоянии, как был в конце этой части сезона, будет получать мало игровой практики, то оставаться в «Зените» смысла особо нет.



У Дзюбы есть хорошая способность приводить себя в порядок при хорошей мотивации. Многое зависит от психологического состояния Артёма. Важно понимать, какие цели Дзюба сейчас вообще ставит перед собой. Если у Артёма нет мотивации в «Зените», то лучше найти её где-то в другом клубе.



Хотя я, скорее, не верю в то, что Семак не хочет, чтобы Артём продлевал контракт с «Зенитом». Думаю, у Семака и Дзюбы со взаимоотношениями всё в порядке, у Артёма есть понимание с руководством клуба», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением по поводу возможного ухода Артема Дзюбы из «Зенита».

«Дзюба не крепостной. Если «Зениту» он не нужен, то вполне может перейти как в «Рубин», так и в любую другую команду.



Какая разница, где играть в футбол и набирать очки? Для футболиста важна постоянная игровая практика и хорошее вознаграждение. Нет смысла сидеть на лавке, если есть возможность играть, пусть и в не топовом клубе.



Дзюба не вечен. Ему пора уступить место молодым игрокам и дать «Зениту» возможность развиваться дальше. Артем в силу возраста может только постараться удержать ту планку, на которой находится долгие годы.



Реальность такова, что футболист играет только определенное количество лет, а дальше обязательно уходит в небытие. Дзюба постепенно близится к этому моменту.



Конечно, перед тем, как отпустить Дзюбу, руководство проведет много бессонных ночей, чтобы решить, кем заменить, и как это отразится на игровой деятельности команды.



Но это не станет для «Зенита» трагедией. У клуба есть деньги и возможность найти нового игрока, причем не хуже уровнем», – сказал Игнатьев.

Актер и болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился мнением о возможном уходе нападающего Артема Дзюбы из клуба.

«Не вижу причин для ухода Дзюбы, он все еще приносит пользу команде. Как по мне, Дзюба до сих пор лучший нападающий страны. Как минимум год он еще способен отыграть на своем уровне. Мне глубоко симпатичен этот футболист, игроков его уровня, которые могут так господствовать на втором этаже, больше нет.



Артем – мотор команды и палочка-выручалочка в играх, когда не получается мелкий или средний пас. Не нужно ему переходить в «Рубин» прямо сейчас», – сказал Боярский.

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о том, что «Рубин» ведет переговоры с «Зенитом» о трансфере форварда Артема Дзюбы.