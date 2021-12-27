Мбаппе стал игроком года по версии Globe Soccer Awards

Нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски получил приз имени Марадоны – награду лучшему бомбардиру года. В 2021-м у него 69 голов во всех турнирах. Кроме того, Левандовски стал лучшим игроком года по итогам голосования болельщиков в TikTok.