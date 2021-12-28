Левандовски заявил о проигрышах в ЛЧ из-за судей

«Я не думаю о будущем. Я доволен тем, как обстоят дела сейчас, и сфокусирован на текущем сезоне. Я привык к слухам, которые появляются каждый год, поэтому меня это не беспокоит. Давно не читаю прессу», — сказал польский футболист.