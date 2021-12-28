Футболист «Спартака» вошёл в сферу интересов «Дженоа»

Нападающий московского «Спартака» Эсекьель Понсе может пополнить состав итальянского футбольного клуба «Дженоа». Как сообщает Tuttomercatoweb со ссылкой на Tuttosport, аргентинец входит в шорт-лист возможных кандидатов, которые генуэзский коллектив рассматривает в плане усиления атакующей линии.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru

Отмечается, что помимо Понсе в список входят форвард нидерландского «Гронингена» Йорген-Странд Ларсен, нападающий швейцарского «Янг Бойз» Жордан Сибачо и футболист итальянского «Удинезе» Игнасио Пуссетто.

Понсе известен по выступлениям за аргентинский «Ньюэллс Олд Бойз», итальянскую «Рому», испанскую «Гранаду», французский «Лилль» и греческий АЕК. Состав «Спартака» он пополнил в 2019 году. Провёл за команду 73 матча, записал на свой счёт 25 голов и пять результативных передач.