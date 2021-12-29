Раскрыта дата завершения строительства новой арены ЦСКА

Московский ЦСКА подтвердил, что через несколько лет у команды будет новая арена. Согласно сообщению на официальном сайте клуба, завершение строительства запланировано на конец 2023 года.
Министр обороны России Сергей Шойгу и президент «Норникеля» Владимир Потанин подписали соглашение о строительстве на Ленинградском проспекте нового спорткомплекса с баскетбольным центром, который станет домашней ареной ЦСКА.
Общая площадь нового спорткомплекса составит около 55 000 квадратных метров. Баскетбольная арена будет рассчитана на 5 000 зрителей. Помимо нее в комплекс войдут плавательный бассейн, батутно-акробатический зал, залы спортивной гимнастики и единоборств.
«Лучший баскетбольный клуб страны получит достойную его домашнюю арену — современную, функциональную и красивую. Это позволит ПБК ЦСКА обеспечить эффективный тренировочный процесс и повысить качество управления клубом. В выигрыше будет не только команда, но и ее болельщики, а также все любители спорта. Мы уверены, что наш комплекс станет новой точкой притяжения на спортивной карте Москвы», – отметил Владимир Потанин.
Президент ЦСКА Андрей Ватутин отметил, что новая арена будет использоваться для проведения матчей Лиги ВТБ и трех «младших» команд. Для матчей Евролиги армейцы продолжат использовать «Мегаспорт».
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