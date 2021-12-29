Раскрыта дата завершения строительства новой арены ЦСКА

«Лучший баскетбольный клуб страны получит достойную его домашнюю арену — современную, функциональную и красивую. Это позволит ПБК ЦСКА обеспечить эффективный тренировочный процесс и повысить качество управления клубом. В выигрыше будет не только команда, но и ее болельщики, а также все любители спорта. Мы уверены, что наш комплекс станет новой точкой притяжения на спортивной карте Москвы», – отметил Владимир Потанин.