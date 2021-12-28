Мбаппе высказался о возможном переходе в "Реал"

"Анчелотти сказал, что "Реал" никого не купит зимой, чтобы подписать кого-то летом? Это буду не я (смеется). Точно не в январе. Я счастлив в ПСЖ и точно доиграю сезон в Париже. Я отдам все силы ради победы в Лиге чемпионов, чемпионате и Кубка Франции. Наши фанаты заслуживают этого. Сейчас не время говорить о будущем. Все мои мысли связаны с победой над "Реалом" в Лиге чемпионов", - приводит слова Мбаппе CNN France.