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1 час назад

Мбаппе высказался о возможном переходе в "Реал"

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе заявил, что он не планирует покидать французский клуб в зимнее трансферное окно.

Мбаппе высказался о возможном переходе в "Реал"
Фото: InstagramInstagram

"Анчелотти сказал, что "Реал" никого не купит зимой, чтобы подписать кого-то летом? Это буду не я (смеется). Точно не в январе. Я счастлив в ПСЖ и точно доиграю сезон в Париже. Я отдам все силы ради победы в Лиге чемпионов, чемпионате и Кубка Франции. Наши фанаты заслуживают этого. Сейчас не время говорить о будущем. Все мои мысли связаны с победой над "Реалом" в Лиге чемпионов", - приводит слова Мбаппе CNN France.

В нынешнем сезоне 23-летний Мбаппе провел за ПСЖ 24 матча во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 15 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Футбол,Реал,CNN,
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