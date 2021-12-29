Азмун может стать одноклубником Миранчука

По информации источника, в услугах иранского футболиста заинтересована «Аталанта». Отмечается, что этот трансфер может быть проблематичным для итальянского клуба с финансовой точки зрения: Азмун получает около € 3,5 млн за сезон, в то время как «Аталанта» может предложить лишь € 2 млн, сообщаетchampionat.com . Ранее сообщалось, что Азмуном интересуется «Лион».