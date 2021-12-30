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1 час назад

«Монако» Головина избавится от тренера

«Монако» Головина избавится от тренера
Фото: ReutersReuters

«Монако», в составе которого выступает российский полузащитник Александр Головин, избавится от главного тренера Нико Ковача. Об этом сообщает L’Equipe.

50-летнего хорватского специалиста отстранили от работы с командой. В ближайшее время клуб должен уволить Ковача.

Руководство «Монако» недовольно отсутствием прогресса футболистов. После 19 туров чемпионата Франции монегаски идут на шестом месте в турнирной таблице. В их активе 29 очков.

На счету Головина два забитых мяча в 13 матчах за клуб. Россиянин защищает его цвета с 2018 года. Он перешел в «Монако» после чемпионата мира.

Ковач возглавлял Монако с 2020 года. Его соглашение с монегасками было рассчитано до 2023 года. Специалист также известен по работе в мюнхенской «Баварии» и «Айнтрахте» из Франкфурта. На уровне сборных он руководил национальной командой Хорватии.

Футбол,Нико Ковач,Александр Головин,
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