Бывший наставник "Локомотива" согласовал контракт с ЦСКА

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич согласовал условия личного контракта с ЦСКА. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

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42-летний сербский специалист может возглавить армейцев уже в январе 2022 года.

В настоящий момент ЦСКА возглавляет Алексей Березуцкий. Он был назначен главным тренером команды в июне 2021 года. Это уже третий наставник красно-синих в этом году. С марта по июнь командой руководил хорват Ивица Олич, а до него с москвичами работал белорус Виктор Гончаренко.

Марко Николич хорошо знаком российским болельщикам. Он возглавлял московский «Локомотив» с мая 2020 года по октябрь 2021. Под его руководством «железнодорожники» стали обладателем Кубка России в сезоне 2020/21.

В текущем сезоне ЦСКА после 18 туров расположился на четвертом месте в турнирной таблице, отставая от идущего первым «Зенита» на восемь очков. Следующую игру армейцы проведут в феврале 2022 года против «Спартака». Также красно-синие продолжают свое выступление в Кубке России.

Ранее бывший главный тренер ЦСКА, а ныне наставник «Краснодара» Виктор Гончаренко сравнил голкиперов команд Матвея Сафонова и Игоря Акинфеева.