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1 час назад

Азмун отказался перейти в "Севилью"

Будущее нападающего петербургского "Зенита" Сердара Азмуна остается неопределенным.

Азмун отказался перейти в "Севилью"
Фото: InstagramInstagram

Как сообщает Матч ТВ, на переговоры в Санкт-Петербург прилетал спортивный директор "Севильи" Рамон Мончи..

По информации источника, "Севилья" все еще намерена подписать иранского футболиста, Мончи уговаривал Сердара переехать в Испанию. "Ньюкасл" также интересуется игроком.

Также отмечается, что у Азмуна есть вариант с "Лионом", однако это не та возможность, которая интересна всем сторонам. Сообщается, что сам Сердар не хочет переезжать в Испанию, а предпочитает варианты с Англией и Германией.

Контракт игрока с "Зенитом" рассчитан до конца нынешнего сезона.

Футбол,Рамон Мончи,Зенит,
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