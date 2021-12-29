Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+12° в 
USD 73.65EUR 83.20
Войти в почту
3 часа назад

"Очень жаль Березуцкого": Баринов - о Николиче в ЦСКА

Актер Валерий Баринов прокомментировал информацию о возможном назначении Марко Николича на пост главного тренера ЦСКА, который в настоящее время возглавляет Алексей Березуцкий. Слова Баринова передает "Спорт-Экспресс".

"Очень жаль Березуцкого": Баринов - о Николиче в ЦСКА
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мне очень жаль Березуцкого, из него мог бы вырасти отличный тренер. Но у наших футбольных руководителей, как всегда, не хватает ума и терпения. Николич — отличный специалист, большой профессионал. Он уже знает наш чемпионат от "А до Я". Ему не нужно будет много время для адаптации, как это было в "Локомотиве". Мне кажется, Марко может привести армейцев к успеху", - сказал Баринов.

Напомним, что сегодня стало известно о согласовании контракта между московским ЦСКА и сербским специалистом Марко Николичем. В настоящий момент ЦСКА возглавляет Алексей Березуцкий. Он был назначен главным тренером команды в июне 2021 года.

В текущем сезоне ЦСКА после 18 туров расположился на четвертом месте в турнирной таблице, отставая от идущего первым "Зенита" на восемь очков. Также красно-синие продолжают свое выступление в Кубке России. Марко Николич хорошо знаком российским болельщикам. Он возглавлял московский "Локомотив" с мая 2020 года по октябрь 2021-го.

Ранее бывший игрок московского ЦСКА Владимир Пономарев отреагировал на информацию о возможном назначении Марко Николича.

Последние новости
Футбол,Марко Николич,Владимир Пономарев,Алексей Березуцкий,Валерий Баринов,Локомотив,ЦСКА,Зенит,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители