"Очень жаль Березуцкого": Баринов - о Николиче в ЦСКА

"Мне очень жаль Березуцкого, из него мог бы вырасти отличный тренер. Но у наших футбольных руководителей, как всегда, не хватает ума и терпения. Николич — отличный специалист, большой профессионал. Он уже знает наш чемпионат от "А до Я". Ему не нужно будет много время для адаптации, как это было в "Локомотиве". Мне кажется, Марко может привести армейцев к успеху", - сказал Баринов.