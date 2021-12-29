"Очень жаль Березуцкого": Баринов - о Николиче в ЦСКА

Актер Валерий Баринов прокомментировал информацию о возможном назначении Марко Николича на пост главного тренера ЦСКА, который в настоящее время возглавляет Алексей Березуцкий. Слова Баринова передает "Спорт-Экспресс".
"Мне очень жаль Березуцкого, из него мог бы вырасти отличный тренер. Но у наших футбольных руководителей, как всегда, не хватает ума и терпения. Николич — отличный специалист, большой профессионал. Он уже знает наш чемпионат от "А до Я". Ему не нужно будет много время для адаптации, как это было в "Локомотиве". Мне кажется, Марко может привести армейцев к успеху", - сказал Баринов.
Напомним, что сегодня стало известно о согласовании контракта между московским ЦСКА и сербским специалистом Марко Николичем. В настоящий момент ЦСКА возглавляет Алексей Березуцкий. Он был назначен главным тренером команды в июне 2021 года.
В текущем сезоне ЦСКА после 18 туров расположился на четвертом месте в турнирной таблице, отставая от идущего первым "Зенита" на восемь очков. Также красно-синие продолжают свое выступление в Кубке России. Марко Николич хорошо знаком российским болельщикам. Он возглавлял московский "Локомотив" с мая 2020 года по октябрь 2021-го.
Ранее бывший игрок московского ЦСКА Владимир Пономарев отреагировал на информацию о возможном назначении Марко Николича.