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1 час назад

Бывший футболист «Зенита» рассказал о тренировках под обстрелом

Бывший футболист «Зенита» Басель Абдулфаттах вспомнил, как проходили тренировки в Сирии. Его цитирует «Чемпионат.com».

Бывший футболист «Зенита» рассказал о тренировках под обстрелом
Фото: fc-zenit.rufc-zenit.ru

«В Сирии я дважды попадал под обстрелы. Адреналин нездоровый. Желание просто собрать вещи, купить билет и уехать», — поделился экс-футболист.

Он рассказал, что первый раз услышал, как падает снаряд от миномета, когда тренировался со командой в бассейне. Абдулфаттах оказался на расстоянии от взрыва и не пострадал.

Второй раз под обстрел футболист попал во время пробежки на тренировочной военной базе в Дамаске.

«Разминка, а я слышу автоматную очередь, и по ощущениям над ухом свистят пули. Я видел, как они вспахивали газон — очень близко ложились», — вспомнил Абдулфаттах.

Он рассказал, что игроки поопытнее сразу легли на газон и обхватили голову руками, а он побежал в раздевалку. Тренеры не ему поверили и решили, что футболист шутит.

Абдулфаттах является воспитанником петербургского «Зенита». Он выступал за молодежную команду клуба с 2008 по 2010 годы. Также защитник играл за «Динамо», «Крылья Советов», «Енисей» и «Черноморец». В 2016 году он подписал контракт на полгода с сирийским клубом «Аль-Джаиш», но не смог получить сирийское гражданство и завершил профессиональную карьеру.

Футбол,Крылья Советов,Динамо,Зенит,Чемпионат.com,
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