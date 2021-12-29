Бывший футболист «Зенита» рассказал о тренировках под обстрелом

Бывший футболист «Зенита» Басель Абдулфаттах вспомнил, как проходили тренировки в Сирии. Его цитирует «Чемпионат.com».

Фото: fc-zenit.ru fc-zenit.ru

«В Сирии я дважды попадал под обстрелы. Адреналин нездоровый. Желание просто собрать вещи, купить билет и уехать», — поделился экс-футболист.

Он рассказал, что первый раз услышал, как падает снаряд от миномета, когда тренировался со командой в бассейне. Абдулфаттах оказался на расстоянии от взрыва и не пострадал.

Второй раз под обстрел футболист попал во время пробежки на тренировочной военной базе в Дамаске.

«Разминка, а я слышу автоматную очередь, и по ощущениям над ухом свистят пули. Я видел, как они вспахивали газон — очень близко ложились», — вспомнил Абдулфаттах.

Он рассказал, что игроки поопытнее сразу легли на газон и обхватили голову руками, а он побежал в раздевалку. Тренеры не ему поверили и решили, что футболист шутит.