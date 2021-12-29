Статуя Роналду оскорбила жителей Индии

Открытие в индийском штате Гоа статуи португальского футболиста Криштиану Роналду обернулось скандалом. Местных жителей оскорбило напоминание о колониальном прошлом Индии, пишет «Би-би-си».

Бронзовую фигуру знаменитого спортсмена установили в городе Калангуте, где футбол пользуется особой популярностью. По задумке властей, монумент Роналду должен был вдохновить молодежь на достижения в этом виде спорта. Однако не все горожане оценили выбор модели для подражания и в день открытия памятника вышли на улицы с черными флагами в знак протеста.

Дело в том, что с 1510-х годов штат Гоа входил в состав португальской колонии в Индии, а в 2021-м отпраздновал 60-летие независимости. Раскритиковавшие решение властей индийцы считают, что в стране есть свои футболисты, которые достойны стать кумирами молодежи.

«Очень разочарован, узнав о возведении статуи Роналду. Научитесь гордиться нашими собственными иконами, такими как Самир Наик и Бруно Коутиньо», «Установить в этом году памятник португальскому футболисту — кощунственно. Мы осуждаем это», — заявили жители Калангута.