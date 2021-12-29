Экс-футболист "Зенита" рассказал о тренировках под обстрелом

«В Сирии я дважды попадал под обстрелы. В начале, когда приехал на тренировку сборной Сирии. Я был в бассейне, когда впервые услышал, как падает снаряд от миномета. Звучит такой свист, и ты не понимаешь, куда упадет. У тебя есть секунда, максимум две. Я оказался в 200-250 метрах от взрыва – упало за стеной и меня не задело. Просто увидел, как дым поднимается.