Экс-футболист "Зенита" рассказал о тренировках под обстрелом

Бывший футболист «Зенита» Басель Абдулфаттах рассказал, как попадал под обстрелы в Сирии. Его слова передает «Чемпионат».
«В Сирии я дважды попадал под обстрелы. В начале, когда приехал на тренировку сборной Сирии. Я был в бассейне, когда впервые услышал, как падает снаряд от миномета. Звучит такой свист, и ты не понимаешь, куда упадет. У тебя есть секунда, максимум две. Я оказался в 200-250 метрах от взрыва – упало за стеной и меня не задело. Просто увидел, как дым поднимается.
Второй раз на тренировке «Аль-Джаиша». Где-то на расстоянии километра были высотные дома. Сверху можно было видеть, что народ тренируется. И вот разминка, а я слышу автоматную очередь — и, по ощущениям, над ухом свистят пули», — сказал Абдулфаттах.
Абдулфаттах в начале 1980-х приехал учиться в СССР в ЛИИЖТ, женился на однокурснице Татьяне, получил второе гражданство. С шести лет тренировался в школе «Кировца», играл за команду на год старше, тренер — Сергей Валентинович Вараксин. В молодежной сборной России дебютировал 11 августа 2010 года в отборочном матче на чемпионат Европы против Латвии, выйдя на замену на 90-й минуте вместо Артёма Дзюбы. Сыграл 3 игры на Кубке чемпионов Содружества 2011 года за молодёжную сборную России.
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