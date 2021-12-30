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3 часа назад

«Манчестер Юнайтед» расстанется с одним из звёздных игроков

«Манчестер Юнайтед» может расстаться с испанским голкипером Давидом де Хеа. По сведениям журналистов Todofichajes, стороны не станут продлевать действующее трудовое соглашение. Контракт вратаря с «красными дьяволами» истекает летом 2023 года.

«МЮ» расстанется с одним из звёздных игроков
Фото: ReutersReuters

Манкунианцы уже начали подыскивать замену де Хеа. По данным источника, Давид может продолжить карьеру в Серии А, где интерес к нему проявляет туринский «Ювентус».

Голкипер выступает за команду из Манчестера с лета 2011 года. В нынешнем сезоне Давид провел 17 поединков в рамках английской Премьер-лиги, в которых пропустил 25 мячей.

Футбол,Манчестер Юнайтед,
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