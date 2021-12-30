«МЮ» расстанется с одним из звёздных игроков

«Манчестер Юнайтед» может расстаться с испанским голкипером Давидом де Хеа. По сведениям журналистов Todofichajes, стороны не станут продлевать действующее трудовое соглашение. Контракт вратаря с «красными дьяволами» истекает летом 2023 года.

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Манкунианцы уже начали подыскивать замену де Хеа. По данным источника, Давид может продолжить карьеру в Серии А, где интерес к нему проявляет туринский «Ювентус».