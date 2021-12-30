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28 минут назад

Жоржиньо: «Безумие, что в АПЛ нет пяти замен. Если все так продолжится, травм будет больше»

Полузащитник «Челси» Жоржиньо Фрелло высказался об отказе АПЛ от использования пяти замен.

Жоржиньо: «Безумие, что в АПЛ нет пяти замен»
Фото: ReutersReuters

«Это очень сложно, потому что у игроков нет времени на отдых, — приводит слова Жоржиньо beIN Sports. — Нужно играть раз в три дня, а у нас лишь три замены. Безумие, что в АПЛ нет пяти замен. Если все так продолжится, травм будет больше. Из-за большого количество травм качество футбола может снизиться. Наверное, стоит обратить внимание на этот вопрос».

В нынешнем сезоне 30-летний итальянец забил девять мячей и отдал одну результативную передачу в 24 матчах за лондонскую команду.

После 20 туров АПЛ «Челси» набрал 42 очка и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на восемь баллов.

Футбол,Жоржиньо Фрелло,
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