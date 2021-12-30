Жоржиньо: «Безумие, что в АПЛ нет пяти замен»

«Это очень сложно, потому что у игроков нет времени на отдых, — приводит слова Жоржиньо beIN Sports. — Нужно играть раз в три дня, а у нас лишь три замены. Безумие, что в АПЛ нет пяти замен. Если все так продолжится, травм будет больше. Из-за большого количество травм качество футбола может снизиться. Наверное, стоит обратить внимание на этот вопрос».