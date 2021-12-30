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1 час назад

Источник: Дзюба отказался продлевать контракт с «Зенитом»

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба отклонил предложение санкт-петербургского клуба о продлении контракта, информирует турецкий журналист Экрем Конур в своём «твиттере».

Дзюба отказался продлевать контракт с «Зенитом»
Фото: ТАССТАСС

Согласно сведениям источника, у 33-летнего нападающего есть много вариантов для продолжения карьеры в России и в Европе.

Напомним, Дзюба защищает цвета «Зенита» с 2015 года. В составе сине-бело-голубых нападающий провёл 234 матча, в которых забил 105 голов и отдал 69 результативных передач.

В нынешнем сезоне Артём провёл за клуб из Санкт-Петербурга 24 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 9 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 33-летнего форварда в € 10 млн.

Ранее издание СМИ сообщали, что «Зенит» и «Рубин» провели переговоры по поводу потенциального трансфера Дзюбы в казанский клуб.

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