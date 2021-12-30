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1 час назад

В "Зените" прокомментировали слухи об уходе Дзюбы

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев отреагировал на информацию о возможном уходе форварда Артема Дзюбы в другой клуб.

В "Зените" прокомментировали слухи об уходе Дзюбы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Уходит ли из "Зенита" Дзюба? Все, что пишут сейчас в прессе — глупая инсинуация. Ни одного предложения по Артему в клуб не поступало. Мы не ведем сейчас переговоров по продаже Дзюбы в другой клуб", - цитирует Медведева "СЭ".

Напомним, ранее сообщалось, что Дзюба близок к переходу в казанский "Рубин", а в "Зените" его сменит форвард "Крыльев Советов" Иван Сергеев, который уже прошел медосмотр перед трансфером.

Также сегодня появилась информация, что Дзюба отклонил предложение питерцев о новом контракте и имеет большое количество предложений из России и Европы.

В текущем розыгрыше РПЛ Дзюба провел 17 игр, отличившись 10-ю голами и 5-ю ассистами.

Футбол,Иван Сергеев,Александр Медведев,Крылья Советов,Зенит,
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