В "Зените" прокомментировали слухи об уходе Дзюбы

"Уходит ли из "Зенита" Дзюба? Все, что пишут сейчас в прессе — глупая инсинуация. Ни одного предложения по Артему в клуб не поступало. Мы не ведем сейчас переговоров по продаже Дзюбы в другой клуб", - цитирует Медведева "СЭ".