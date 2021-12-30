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1 час назад

Президент РФ подписал закон о введении FAN ID для болельщиков

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, которым введен FAN ID для идентификации болельщиков на официальных спортивных соревнованиях. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Путин подписал закон о введении FAN ID для болельщиков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно закону, правительство России будет определять официальные спортивные соревнования, при посещении которых идентификация зрителей и участников будет являться обязательной.

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В связи с этим в законодательстве появилось понятие - персонифицированная карта на посещение спортивного соревнования. Это электронный документ, необходимый для идентификации зрителя или участника официального спортивного соревнования.

Продажа билетов на спортивные соревнования будет осуществляться при наличии действующей персонифицированной карты и соблюдении порядка идентификации и аутентификации.

Идентификация зрителей и других лиц будет осуществляться с соблюдением требований законодательства РФ по защите персональных данных.

Федеральный закон вступит в силу с 1 июня 2022 года.

Ранее система идентификации болельщиков в России (FAN ID) применялась во время проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 и Кубка конфедераций FIFA 201

Футбол,Владимир Путин,Правительство РФ,
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