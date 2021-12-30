Путин подписал закон о введении FAN ID для болельщиков

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, которым введен FAN ID для идентификации болельщиков на официальных спортивных соревнованиях. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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Согласно закону, правительство России будет определять официальные спортивные соревнования, при посещении которых идентификация зрителей и участников будет являться обязательной.

В связи с этим в законодательстве появилось понятие - персонифицированная карта на посещение спортивного соревнования. Это электронный документ, необходимый для идентификации зрителя или участника официального спортивного соревнования.

Продажа билетов на спортивные соревнования будет осуществляться при наличии действующей персонифицированной карты и соблюдении порядка идентификации и аутентификации.

Идентификация зрителей и других лиц будет осуществляться с соблюдением требований законодательства РФ по защите персональных данных.

Федеральный закон вступит в силу с 1 июня 2022 года.