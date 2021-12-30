Гендиректор «Зенита» высказался о ситуации с контрактом Дзюбы

Информация об отказе Артема Дзюбы продлевать контракт с «Зенитом» не соответствует действительности. О ситуации в интервью РИА Новости высказался генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев.

По его словам, в соглашении форварда с сине-бело-голубыми есть опция автоматического продления.

«Выполняется ли она, станет понятно ближе к концу сезона», — добавил Медведев.

Ранее в четверг, 30 декабря, сообщалось о том, что Дзюба отклонил предложение сине-бело-голубых о продлении контракта. Уточнялось, что у него есть много вариантов продолжения карьеры в России и в Европе.