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2 часа назад

Гендиректор «Зенита» высказался о ситуации с контрактом Дзюбы

Информация об отказе Артема Дзюбы продлевать контракт с «Зенитом» не соответствует действительности. О ситуации в интервью РИА Новости высказался генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев.

Гендиректор «Зенита» высказался о ситуации с контрактом Дзюбы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, в соглашении форварда с сине-бело-голубыми есть опция автоматического продления.

«Выполняется ли она, станет понятно ближе к концу сезона», — добавил Медведев.

Ранее в четверг, 30 декабря, сообщалось о том, что Дзюба отклонил предложение сине-бело-голубых о продлении контракта. Уточнялось, что у него есть много вариантов продолжения карьеры в России и в Европе.

Дзюба защищает цвета «Зенита» с 2015 года. В составе сине-бело-голубых он трижды выиграл чемпионат России и дважды — Кубок страны. В нынешнем сезоне Российской Премьер-лиги (РПЛ) форвард забил десять мячей в 18 матчах.

Футбол,Александр Медведев,Зенит,РИА Новости,
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