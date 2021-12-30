Путин подписал закон о введении Fan ID для посещения спортивных мероприятий

Теперь паспорт болельщика потребуется для посещения спортивных мероприятий. Оформить его можно будет через портал "Госуслуг".

FAN ID был введен в России во время Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018 по футболу. Это была персонифицированная карта зрителя, которую должен был получить каждый покупающий билет на матчи.