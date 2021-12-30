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1 час назад

Путин подписал закон о введении Fan ID для посещения спортивных мероприятий

Президент России Владимир Путин подписал сегодня закон, предполагающий введение FAN ID — электронных паспортов для спортивных болельщиков. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин подписал закон о введении Fan ID для посещения спортивных мероприятий
Фото: Реальное времяРеальное время

Теперь паспорт болельщика потребуется для посещения спортивных мероприятий. Оформить его можно будет через портал "Госуслуг".

FAN ID был введен в России во время Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018 по футболу. Это была персонифицированная карта зрителя, которую должен был получить каждый покупающий билет на матчи.

Футбол,Владимир Путин,
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