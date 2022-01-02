"Челси" и "Ливерпуль" сыграли вничью

Лондонский "Челси" на своем поле сыграл вничью с "Ливерпулем" в матче 21-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:2.

"Челси" продлил беспроигрышную серию в чемпионате до шести игр (четыре ничьи, две победы) и занимает второе место в турнирной таблице, набрав 43 очка в 21 матче. "Ливерпуль" не может одержать победу на протяжении трех игр (две ничьи, одно поражение) и идет на третьей строчке, имея в активе 42 очка после 20 матчей.