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2 часа назад

Защитник «Манчестер Юнайтед» Джонс впервые с января 2020 года вышел на поле в матче АПЛ

Защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс попал в стартовый состав «красных дьяволов» на матч 21-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном». Как сообщает в «твиттере» Gracenote Live, Джонс впервые за 712 дней вышел на поле в матче АПЛ. В последний раз защитник играл за «Манчестер Юнайтед» в рамках Премьер-лиги в январе 2020 года в матче с «Бёрнли» (0:2). Защитник выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2011 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет € 4 млн. В нынешнем сезоне Джонс не провёл ни одного матча за «красных дьяволов». В последний раз игрок появлялся на поле 26 сентября 2020 года в матче 1/16 финала Кубка Англии с «Транмир Роверс» (6:0). Причиной долгого отсутствия защитника стала тяжёлая травма колена.

Защитник «Манчестер Юнайтед» Джонс впервые с января 2020 года вышел на поле в матче АПЛ
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Видеообзор матча 20-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Бёрнли»:

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