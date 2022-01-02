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1 час назад

Стало известно, в какой клуб может перейти Смолов

Московское «Динамо» согласовало с «Локомотивом» переход нападающего Фёдора Смолова, сообщает «Спорт-Экспресс». Известно, что «железнодорожники» готовы отпустить форварда, контракт которого истекает летом 2022 года.

Стало известно, в какой клуб может перейти Смолов
Фото:  Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Как сообщает источник, теперь «Динамо» необходимо согласовать все условия с самим футболистом. На этом этапе могут возникнуть проблемы, так как зарплата Смолова в «Локомотиве» составляет €3,1 млн., что в три раза больше той суммы, что получают лидеры «Динамо». По данным источника, еще не ясно, придут ли стороны к соглашению и согласится ли форвард понизить свой гонорар.

Фёдор Смолов начинал свою взрослую карьеру в «Динамо». Он выступал за бело-голубых с 2007 по 2015 года и провел за команду 77 матчей, в которых, однако, поразил ворота сопреника лишь 4 раза.

Ранее сообщалось, что Геннадий Голубин, представитель хавбека московского «Динамо» Арсена Захаряна, назвал не соответствующими действительности слухи об интересе к российскому футболисту со стороны мадридского «Реала».

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