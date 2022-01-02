Стало известно, в какой клуб может перейти Смолов

Как сообщает источник, теперь «Динамо» необходимо согласовать все условия с самим футболистом. На этом этапе могут возникнуть проблемы, так как зарплата Смолова в «Локомотиве» составляет €3,1 млн., что в три раза больше той суммы, что получают лидеры «Динамо». По данным источника, еще не ясно, придут ли стороны к соглашению и согласится ли форвард понизить свой гонорар.