Миранчук откажет «Зениту», чтобы остаться в Италии

Контракт россиянина с клубом из Бергамо истекает в 2024 году.

Отмечается, что главным претендентом на Алексея является «Дженоа». В договор об аренде может быть включена опция обязательного выкупа. Это возможно в том случае, если «Дженоа» не вылетит из Серии А.