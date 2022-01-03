Всего три слова: футболист высказался о Карпине

Главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина описали в трех словах. Краткую характеристику дал форвард «Ростова» Николай Комличенко, сообщает «Матч ТВ».

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«Карпин — это топ-тренер, топ-мотиватор и топ-человек», - заявил Комличенко.

По его словам, у наставника национальной команды нет отрицательных сторон.

Комличенко тренировался под началом Карпина в «Ростове» и отметил, что тот всегда «открыто и предельно честно отвечал на мои вопросы».

Он рассказал, что Карпин вместе с командой разбирал тактику до мелочей, и все «знали, кому и куда бежать».

«Да, он требует, но при этом делает все для нас, полностью отдается», — отметил футболист.

Он добавил, что в любой момент может позвонить Карпину и спросить что-то и это «тоже подкупает».