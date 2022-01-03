Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
-1° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
2 часа назад

Всего три слова: футболист высказался о Карпине

Главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина описали в трех словах. Краткую характеристику дал форвард «Ростова» Николай Комличенко, сообщает «Матч ТВ».

Всего три слова: футболист высказался о Карпине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Карпин — это топ-тренер, топ-мотиватор и топ-человек», - заявил Комличенко.

По его словам, у наставника национальной команды нет отрицательных сторон.

Комличенко тренировался под началом Карпина в «Ростове» и отметил, что тот всегда «открыто и предельно честно отвечал на мои вопросы».

Он рассказал, что Карпин вместе с командой разбирал тактику до мелочей, и все «знали, кому и куда бежать».

«Да, он требует, но при этом делает все для нас, полностью отдается», — отметил футболист.

Он добавил, что в любой момент может позвонить Карпину и спросить что-то и это «тоже подкупает».

Ранее Валерий Карпин заявил, что все проблемы игроков национальной сборной кроются в страхе: «кто-то боится журналистов, кто-то боится болельщиков, кто-то боится громких имен».

Футбол,Николай Комличенко,Валерий Карпин,СБОРНАЯ РОССИИ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители