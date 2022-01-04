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4 часа назад

Тухель принял решение о будущем Лукаку в "Челси"

Нападающий лондонского "Челси" Ромелу Лукаку не покинет клуб во время зимнего трансферного окна.

Тухель принял решение о будущем Лукаку в "Челси"
Фото: TwitterTwitter

По информации журналиста Фабрицио Романо, "синие" не рассматривают возможность продажи или аренды 28-летнего футболиста в январе.

Бельгиец угодил в скандал из-за своего интервью Sky Sport Italia, в котором он признался, что жалеет об уходе из "Интера", а также выразил недовольство своей ролью в "Челси".

Главный тренер команды Томас Тухель отстранил форварда от участия в матче с "Ливерпулем" (2:2), однако уже в понедельник допустил его к занятиям.

В текущем сезоне Лукаку забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 18 играх.

Футбол,Томас Тухель,
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