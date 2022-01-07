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37 минут назад

Миранчук отказывается от перехода в "Дженоа"

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук не соглашается переходить в «Дженоа» на правах аренды до конца сезона. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

Миранчук отказывается от перехода в "Дженоа"
Фото: Официальный сайт «Аталанты»Официальный сайт «Аталанты»

Ранее сообщалось, что в Миранчуке заинтересован главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко.

Алексей Миранчук перешел в итальянский клуб в сентябре 2020 года. До переезда в Бергамо он на протяжении семи лет выступал за московский «Локомотив» и был одним из лидеров команды. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость российского игрока составляет €11 млн. Контракт Миранчука с «Аталантой» истекает летом 2024 года.

Ранее Андрей Шевченко прокомментировал слухи о возможном переходе в свой клуб Миранчука.

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