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56 минут назад

Черчесов назвал слова, которые он запретил говорить игрокам «Ференцвароша»

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов назвал слова, которые он запретил говорить своим подопечным.

Черчесов назвал запретные слова для игроков «Ференцвароша»
Фото: ReutersReuters

«Забываем слово «проблема». Мне оно не нравится. И я никогда не говорю игрокам «пожалуйста». И никогда не говорите мне: «Тренер, пожалуйста», — сказал Черчесов в видео, которое опубликовано на YouTube-канале венгерского клуба.

Предыдущим местом работы Черчесова была сборная России. Под его руководством на домашнем чемпионате мира – 2018 команда дошла до четвертьфинала. Последним турниром в качестве наставника для него стал чемпионат Европы – 2020, на котором сборная России не смогла выйти из группы.

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В июле 2021 года он был отправлен в отставку. На место Черчесова был назначен Валерий Карпин.

Ранее директор венгерского «Ференцвароша» Пал Орос рассказал, как клубу удалось подписать контракт с российским специалистом Станиславом Черчесовым.

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