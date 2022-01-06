Черчесов назвал запретные слова для игроков «Ференцвароша»

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов назвал слова, которые он запретил говорить своим подопечным.
«Забываем слово «проблема». Мне оно не нравится. И я никогда не говорю игрокам «пожалуйста». И никогда не говорите мне: «Тренер, пожалуйста», — сказал Черчесов в видео, которое опубликовано на YouTube-канале венгерского клуба.
Предыдущим местом работы Черчесова была сборная России. Под его руководством на домашнем чемпионате мира – 2018 команда дошла до четвертьфинала. Последним турниром в качестве наставника для него стал чемпионат Европы – 2020, на котором сборная России не смогла выйти из группы.
В июле 2021 года он был отправлен в отставку. На место Черчесова был назначен Валерий Карпин.
Ранее директор венгерского «Ференцвароша» Пал Орос рассказал, как клубу удалось подписать контракт с российским специалистом Станиславом Черчесовым.