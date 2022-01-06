Черчесов назвал запретные слова для игроков «Ференцвароша»

«Забываем слово «проблема». Мне оно не нравится. И я никогда не говорю игрокам «пожалуйста». И никогда не говорите мне: «Тренер, пожалуйста», — сказал Черчесов в видео, которое опубликовано на YouTube-канале венгерского клуба.