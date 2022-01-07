Черчесов дал обещание фанатам «Ференцвароша»

Большие команды, такие как «Ференцварош», не существовали бы без болельщиков. Я верю в то, что делаю, поэтому моё главное обещание фанатам: мы будем усердно работать! Я верю действиям, а не словам. Во время матчей Лиги Европы на стадионе был аншлаг, но мы хотим, чтобы так было и во внутреннем чемпионате», — приводит слова Черчесова официальный сайт «Ференцвароша».