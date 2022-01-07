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1 час назад

Зидан может возглавить «ПСЖ»

«ПСЖ» расстанется с Почеттино и пригласит Зидана, сообщает RMC Sport.

Зидан может возглавить «ПСЖ»
Фото:  David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images Sport/Getty Images David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images Sport/Getty Images

Как сообщает журналист RMC Sport Даниэль Риоло (именно он первый сообщил о переходе Месси во французский клуб) Зинедин Зидан станет главным тренером «ПСЖ» этим летом. Всему винной то, что Почеттино не справляется с россыпью звезд в команде, которые разбились на группы и регулярно конфликтуют.

Аргентинский специалист может продолжить карьеру в АПЛ. Маурисио мечтает о возвращении АПЛ. И один из главных клубов, который готов заключить контракт с Почеттино является «Манчестер Юнайтед».

Зинедин Зидан возглавлял мадридский «Реал» дважды (2016-2018, 2019-2021). Под его руководством «сливочные» выиграли 3 Лиги Чемпионов и 1 раз Чемпионат Испании по футболу. В среднем Зидан с «Реалом» набирал 2,12 очка за игру.

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