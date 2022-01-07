Зидан может возглавить «ПСЖ»

Как сообщает журналист RMC Sport Даниэль Риоло (именно он первый сообщил о переходе Месси во французский клуб) Зинедин Зидан станет главным тренером «ПСЖ» этим летом. Всему винной то, что Почеттино не справляется с россыпью звезд в команде, которые разбились на группы и регулярно конфликтуют.