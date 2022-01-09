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1 час назад

Зидан возглавит ПСЖ

Французский тренер Зинедин Зидан согласовал контракт с «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ). Об этом сообщает Sport.es.

Зидан возглавит ПСЖ
Фото: ReutersReuters

Таким образом, 49-летний специалист возобновит тренерскую карьеру. Соглашение Зидана с ПСЖ будет рассчитано до лета 2022 года. Последним местом работы француза был мадридский «Реал».

Действующий наставник парижан Маурисио Почеттино может перебраться в чемпионат Англии. В услугах специалиста заинтересован «Манчестер Юнайтед».

Зидан покинул пост главного тренера «Реала» в мае 2021 года. Под его руководством «королевский клуб» дважды выигрывал чемпионат Испании и трижды становился обладателем кубка Лиги чемпионов.

Почеттино готов возглавить "Манчестер Юнайтед"

В качестве игрока Зидан известен по выступлениям за «Бордо», «Ювентус» и мадридский «Реал». В составе сборной Франции он выиграл чемпионат мира в 1998 году.

Футбол,Зинедин Зидан,Манчестер Юнайтед,Реал,
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