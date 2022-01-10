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1 час назад

Виктор Гончаренко выступил с заявлением о своём уходе из «Краснодара»

Бывший главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко выступил с заявлением после своего ухода из клуба. 5 января руководство «Краснодара» приняло решение отправить в отставку Гончаренко и двух его помощников – Василия Березуцкого и Александра Ермаковича.

Гончаренко выступил с заявлением об уходе из «Краснодара»
Фото:  ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ» ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»

«Тёплый Краснодар. Потрясающие условия для работы. Отличная, не имеющая аналогов, база и академия! Стадион, построенный на века! К сожалению, на мой взгляд, с руководством клуба у нас было параллельное движение без желания друг друга услышать. Благодарю ребят, которые искренне пожелали мне успехов! У меня был отличный контакт с командой. Считаю, что 5-е место — это хороший плацдарм, чтобы занять высокую позицию по итогам сезона. Успехов всем!» — написал Гончаренко.

Пост доступен в «инстаграме» Виктора Гончаренко.

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